Sous-marin en perdition : la course contre la montre

À 3h du matin à Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada), dix experts maritimes français viennent d'arriver et embarquent directement sur un bateau canadien pour se rendre à la zone de recherche. Il n'y a pas de temps à perdre, des "bangs" ont été enregistrés par les sonars sur place. Des sons très faibles mais qui suffisent à faire renaître l'espoir. Les cinq passagers du submersible sont peut-être encore en vie : le patron de l'entreprise, un riche aventurier britannique, un milliardaire pakistanais et son fils, ainsi que Paul-Henri Nargeolet, un Français expert du Titanic. Beaucoup critiquent aujourd'hui le sérieux de la compagnie. Le hublot du Titan n'est pas homologué pour descendre à plus de 1 300 m, alors que l'épave du Titanic est trois fois plus profonde. La structure en carbone et en titane confère à l'appareil un poids léger de 10 t, mais pas forcément une résistance optimale. TF1 | Reportage A. De Précigout, G. Brenier, A. Poupon