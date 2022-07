Sous-marin nucléaire : à bord du « Triomphant »

L’hélicoptère nous amène au point de rendez-vous. Au même moment sous l’océan, les hommes de l’ombre s'apprêtent à faire surface. Depuis le ciel, dans un sillage d’écume, le très discret périscope apparaît. Puis en un coup de barre, nous découvrons le « Triomphant ». C’est un géant de 138 mètres et de 14 000 tonnes. C’est plus lourd que la Tour Eiffel. Son équipage s'entraîne avant le grand départ, pour accomplir sa mission invisible, mais ô combien cruciale ! Dans chacun des énormes tubes, il y a un missile nucléaire de 50 tonnes chacun. En tout, il y en a pas moins de seize à bord. Depuis 50 ans, des sous-mariniers français, comme Sébastien, se relaient en permanence en mer, pour être prêts si besoin à utiliser les missiles, « l’arme ultime ». À bord, pendant deux à trois mois d'affilée, les 110 hommes disparaissent au fond des mers. Ils sont réduits au silence afin que personne sur terre ne puisse les localiser. Aucun dialogue n’est permis, y compris lorsque le bateau reçoit des ordres. Tout le monde est appelé à rejoindre le poste de combat. Autrement dit, ils révisent une fois de plus la manœuvre de frappe nucléaire. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage E Lefebvre, F. Mignard