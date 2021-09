Sous-marins australiens : un coup dur pour la France

Des ingénieurs, des cadres... À Cherbourg, 650 personnes travaillaient d'arrache-pied sur la commande de sous-marin, au profit de l'Australie. Six ans de travail pour rien. Des familles australiennes s'étaient même déjà installé sur place. Mais tous ont été pris par surprise par la rupture de ce contrat. Surnommé le contrat du siècle, c'était le plus important jamais passé par un industriel français pour du matériel de défense. 12 sous-marins commandés en 2016 pour un montant de 31 milliards d'euros. Un accord torpillé mercredi soir. Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni annoncent le lancement d'un partenariat historique de sécurité. Le Premier ministre australien évoque un changement de besoin. Ces sous-marins seront finalement à propulsion nucléaire. Implicitement, c'est surtout un changement radical de stratégie face aux appétits chinois grandissant dans la région. Dans l'Hexagone, le ministre des Affaires étrangères lui dénonce un coup dans le dos. Cela ne se fait pas, dit-il entre alliés. La suite dans le reportage ci-dessus.