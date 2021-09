Sous-marins : le contrat américain meilleur que le français ?

Voici le sous-marin français que les Australiens avaient promis d’acheter. Le Barracuda, à propulsion diesel et électrique, est moins autonome que son concurrent américain à propulsion nucléaire, ici à droite. Le Class Virginia qui sera livré un jour à l’Australie. Ils n’ont pas le même rayon d’action. Et pour cause, le sous-marins français est moins rapide : 32 km/h contre 40 pour l’américain. Mais surtout, il épuise son carburant au bout de 80 jours, alors que la pile nucléaire du Virginia Class dure, en théorie, près de 30 ans. Ce dernier pourrait contrer plus efficacement l’expansionnisme chinois dans le Pacifique, selon les Australiens. Logiquement, en partant du port naval de Perth, en Australie, un sous-marin conventionnel ne peut patrouiller en mer de Chine méridionale que 11 jours contre 77 pour son concurrent américain. Pourtant, à l’origine, les Australiens avaient bien choisi la technologie classique pour éviter toute prolifération nucléaire. Les Américains ont aussi proposé un accès à leur missiles hypersoniques que la France ne fournit pas, à des exercices militaires conjoints ainsi qu’un savoir-faire en cybersécurité. Une offre qui n’est pas chiffrée, mais qui irait bien au-delà des 56 milliards d’euros du contrat français. Le gouvernement australien envisage déjà de verser plusieurs centaines de millions d’euros à la France pour compenser la rupture de ce contrat historique.