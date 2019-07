Souvenirs de vacances : où est passé le Made in France ?

Le 14 juillet et la saison estivale attirent en général de très nombreux visiteurs étrangers, qui repartent avec des souvenirs. Béret, boule à neige... Dans 80% des cas, ces objets sont importés. Mais où est donc passé le made in France ? C'est notre enquête Grand format de ce 9 juillet 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.