Spa, jardin d'enfants... Les centres commerciaux veulent vous séduire

Difficile d'imaginer un meilleur cadre pour une séance de sport. Inauguré, il y a plus d'un an, cette salle de sport se situe au milieu d'un centre commercial et attire toujours plus de monde. Pour ceux qui l'ont connu, cette galerie marchande n'a en effet plus rien à voir avec ce qu'elle était. Depuis dix ans, 650 millions d'euros ont été investis. Il en résulte une salle de sport et des dizaines de restaurants face à la mer. La surface du centre a été multipliée par deux. Mais tous ces mètres carrés supplémentaires n'ont pas été utilisés pour créer uniquement de nouvelles boutiques. Il s'agit d'une stratégie de diversification qui semble porter ses fruits. L'organisation de nombreux événements attire aussi les plus jeunes et les familles, comme un cinéma gratuit en plein air ou encore une série de concerts sur la terrasse d'un grand magasin parisien. Toutes les idées sont bonnes pour se démarquer, surtout après une baisse de la fréquentation en raison de la crise sanitaire. Et la toute dernière nouveauté, il ne s'agit pas d'une énième boutique de parfums, mais d'un espace de 3 000 mètres carrés dédié au bien-être. Au milieu des produits de beauté, vous y trouverez de quoi prendre soin de vous : sauna, hammam ou encore manucure. Se réinventer sans cesse, car la fréquentation dans les centres commerciaux a augmenté par rapport à 2021. Mais peine encore à retrouver son niveau d'avant pandémie. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Humblot, W. Wuillemin