SpaceX : le show spatial

Deux astronautes en combinaison qui montent dans la voiture du futur, une Tesla Model X. Un show à l'américaine pour faire oublier les neuf années où la NASA a dû acheter des places dans des fusées russes. Grâce au partenariat avec SpaceX, la fusée Falcon 9 devrait, si les conditions météorologiques le permettent, décoller à 22h33. La NASA est de nouveau dans la course à l'espace. Derrière ce premier vol privé, il y a aussi un enjeu : le tourisme spatial. Beaucoup sont prêts à payer très cher pour aller dans l'espace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.