Spectacle du Puy-du-Fou : une affaire de famille

Au cœur de la nuit vendéenne, l'île est un spectacle nocturne qui ne s’essouffle jamais. Quatre mille bénévoles passent leur soirée d'été à la Cinéscénie. Parmi eux, Édith Blanchard et toute sa famille. "Sur scène, c'est le frisson. On sait que nos hommes vont partir à la guerre en emmenant nos plus jeunes, c'est inexplicable. On est là pour donner des frissons aux spectateurs", dit la comédienne. Sur 28 représentations l'été, Édith, son mari Damien et leurs quatre enfants participent à une vingtaine de spectacles. Chaque membre de la famille rejoint son groupe de scène, appelé ici cabane. Édith s'occupe des acteurs enfants. "Il faut qu'ils prennent des responsabilités. Et aussi dans la cabane, il faut qu'ils pensent qu'il n'y a pas que les mamans. Nous, on est là pour gérer au mieux les bobos, puis les aider", souligne-t-elle. Les participants à la Cinéscénie sont tous bénévoles. Ils ne reçoivent aucune rétribution. C'est avec son père qu'Édith a commencé l'aventure. Au fil des années, elle a partagé sa passion avec ses quatre fils et sa fille. "Je ne pensais pas vraiment que la mayonnaise aurait marché avec les garçons, même avec Eunice aussi... Et quand on est tous les sept à la Ciné, c'est plein d'émotions", assure-t-elle. Cela fait maintenant dix ans que les parents et leurs quatre enfants vivent au rythme de la Cinéscénie. La suite dans le reportage ci-dessus.