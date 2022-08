Spectacles dans les centres de vacances : quelles réglementations ?

Dans un contexte de forte chaleur, de sécheresse, et donc de risques d’incendie, quelle réglementation s’applique aux campings ? Bien qu’ils reçoivent du public, les campings sont, le plus souvent, des établissements privés. Ils ont la liberté de mettre en place ou non des interdictions. Au camping “Le Beau Lieu” à La Rochelle (Charente-Maritime), Christine Roquain, la directrice, interdit l’utilisation de barbecue individuel à charbon. Mais parfois, les règles peuvent venir d’un peu plus haut. Que peut faire l’État ? Des arrêtés préfectoraux ou municipaux interdisant les comportements à risque peuvent aussi s’appliquer aux domaines privés. En Haute-Loire, par exemple, interdiction de fumer, de manipuler du feu ou encore d’utiliser un barbecue à moins de 200 mètres d’un espace boisé pour les particuliers comme pour les professionnels. Dans ce cas, à quels contrôles sont soumis les campings ? Ces établissements privés peuvent être contrôlés par les forces de l’ordre, police ou gendarmerie. Et écoper d’une amende si l’arrêté n’est pas respecté. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Stiti, F. Maillard