Spectacles d’été : dans les coulisses de la tournée de Michaël Grégorio

Repartir après un an et demi d'inactivité. Le monde du spectacle sort de sa torpeur. Les festivals montent des scènes qui prenaient la poussière. Les annonces gouvernementales compliquent la donne : jauge, pass sanitaire, masques... Les règles changent parfois quelques jours avant les événements. Un casse-tête pour les organisateurs. Les festivaliers sont moins nombreux cette année. Le pass sanitaire est une contrainte, mais les plus motivés se font une raison. À bord du bus qui emmène Michaël Grégorio et sa troupe en tournée, l'ambiance est studieuse. Ils ont cinq dates pour roder un spectacle écrit avant la pandémie et presque jamais joué. Les voilà à Roubaix pour leur première répétition. Il y a d'abord le plaisir de retrouver des sensations endormies, mais il faut se réhabituer au dispositif technique. Il faut aussi se remettre le spectacle en bouche. Quelques heures plus tard dans les coulisses, la pression monte. Il est temps de se mettre en tenue. Sur scène, c'est le plaisir qui l'emporte finalement. Porté par les spectateurs, les réflexes reviennent. Michaël Grégorio a réussi ses retrouvailles avec le public.