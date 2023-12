Spectaculaire incendie à Gravelines : le complexe Sportica ravagé

Sous la puissance des flammes, le toit du complexe sportif s'effondre. Face à l'ampleur du feu, les pompiers semblent impuissants. Ce lundi 25 décembre après-midi, la salle du Club de Basket professionnel de Gravelines, dans le Nord, a été ravagée. Tout est parti en fumée. Le brasier, visible à une dizaine de kilomètres à la ronde, a tout détruit. L'incendie s'est déclaré aux alentours de treize heures et s'est propagé très vite, sous les yeux impuissants des habitants. Après six heures de lutte, le feu est circonscrit, mais il ne reste plus rien du Club, quarante ans de vie sportive détruite. L'équipe de basket qui évolue dans la plus haute division devait y disputer un match jeudi. “C’est une profonde tristesse. Les dernières images de ce Sportica en cendre, c'est inimaginable. On aurait jamais pu croire que ça puisse nous arriver.", réagit Hervé Beddeleem, directeur exécutif de l'équipe de basketball du Gravelines (Nord). Deux pompiers ont été légèrement blessés. L'origine du feu reste encore inconnue. TF1 | Reportage J. Quancard, F. Litzler, J. Cressens