Sport : à la découverte du canyoning en hiver

Ça commence comme une randonnée classique. Mais au bout de la balade, il n'y aura ni refuge ni fondue savoyarde. Le groupe va évoluer dans une rivière, sur la neige et dans des stalactites de plusieurs mètres qui viennent lécher le torrent. Le décor est planté pour une activité inédite : le canyoning hivernal. On est très loin du canyoning classique en été dans une eau flirtant avec les 20°C. Nous sommes descendus dans le canyon emmitouflés dans des combinaisons étanches. Ça permet surtout de se réchauffer. Gilles, l'un des deux guides, est le premier à s'engager. Si le chemin semble évident, les pièces sont bien cachées sous la couche de neige. À certains endroits, la force du torrent impose un détour. Au total, la sortie dure deux heures et demie dont plus de la moitié a été passée dans un torrent glacé. Mais pourquoi s'être relancé dans une telle aventure ? "On en a fait en été. Du coup, on voulait découvrir ce que ça donne en hiver. Et on ne regrette pas avec les décors qu'il peut y avoir. C'est magique"", confie l'une des membres du groupe. "On est dans un décor sublime. Il y a des stalactites, l'eau est gelée. Mais on se sent bien", confirme une autre au micro de TF1. L'activité est assez extrême surtout en raison de la température. Mais c'est la seule façon de pouvoir admirer les paysages inaccessibles durant l'hiver. TF1| Reportage D. Piereschi, N. Clerc