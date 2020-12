Sports d'hiver : des milliers d'emplois menacés

Les travailleurs de l'ombre, ceux sont eux qui vous tendent la perche ou vous servent au restaurant. Les saisonniers sont au nombre de 120 000, sans qui aucune station de ski ne peut fonctionner. Notre équipe n'a pu les croiser. Ils sont chez eux, comme Manon Garin. Elle devait être embauchée au centre sportif de la station dès la fin de la semaine. Mais elle se retrouve sans emploi et est de retour chez ses parents. Aux Menuires, 3 500 embauches ont été repoussé. Les moniteurs de ski, comme Jordan Leymond et Théo Crey, sont aussi inquiets. Plâtrier et peintre le reste de l'année, leur chantier sera terminé dans quelques jours. Ensuite, ils n'auront plus aucun revenu. Le gouvernement a promis une aide de 900 euros pour les saisonniers les plus précaires. Les moniteurs espèrent en bénéficier. Quant à ceux des remontées mécaniques, ils seront au chômage partiel. Mais cela ne résoudra pas tout. Les stations de ski attendent encore des réponses et espèrent toujours faire changer d'avis le gouvernement d'ici le 15 décembre.