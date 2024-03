Spring Break à Miami : le ras-le-bol des habitants

Le Spring Break, c’est une débauche de festivités pour les étudiants américains et une tradition qui se perpétue chaque année. Aux vacances de printemps, direction le soleil et la plage pour des centaines de milliers de jeunes venus des quatre coins du pays. En 2024, Miami, l’une des destinations phares des Spring Breakers, a dit stop, trop c’est trop. Barrière le long des rues, interdiction de stationner, présence policière, l'ambiance a d’un coup changé. En 2023, des scènes de débordements presque incontrôlables ont eu lieu en Floride, des scènes allant parfois presque jusqu'à l'émeute. Deux morts ont été recensés lors de différentes fusillades. Les instructions sont claires, pas de musique, pas d'alcool et les plages sont fermées à partir de six heures du soir. Pour les étudiants qui ont planifié leur voyage depuis des semaines, la surprise n’est pas forcément excellente. Du coup, pour un vrai Spring Break, beaucoup ont décidé de changer de destination en allant par exemple 40 kilomètres plus au nord, à Fort Lauderdale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scotte, M. Merle