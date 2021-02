Squat : Roland, 88 ans, privé de sa maison par des occupants illégaux

Une belle bâtisse des faubourgs de Toulouse est occupée illégalement depuis le mois de septembre 2020. Une boîte aux lettres a été installée récemment, mais le nom du propriétaire se trouve près du portail. C'est Roland Leutard, 88 ans. Cette maison de 1934 c'est toute sa vie, mais il ne peut même plus y entrer. Rolan ne vit plus dans cette maison depuis deux ans, mais il y passe régulièrement. C'est le voisinage qui l'a alerté, mais il était trop tard. Les squatteurs étaient déjà installés depuis plus de 48 heures. Ainsi, ils sont inexpulsables d'après la loi. Le 26 octobre 2020, le tribunal d'instance s'est prononcé. Pas d'expulsion avant la fin de la trêve hivernale, le 1er juin 2021. Roland comptait pourtant sur la vente de sa maison pour financer son séjour en Ehpad et rejoindre sa femme qui s'y trouve déjà. Une loi permettant d'accélérer la procédure d'expulsion a été votée en décembre 2020. La seule condamnation qu'il a obtenue à l'encontre des squatteurs c'est une amende de 500 euros.