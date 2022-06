Squats : ce que dit la loi

En cas de logement squatté, un propriétaire ne peut pas, lui-même, forcer les occupants à partir. Il doit entamer une procédure d'expulsion. Quel est le premier réflexe à avoir ? Porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, muni d’une preuve que le logement lui appartient, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, une facture, un avis de taxe foncière, ou encore, une attestation d’un voisin. Ensuite, un officier de police judiciaire ou un huissier ira vérifier s’il y a bien eu violation du domicile. Mais les méthodes des squatteurs sont désormais bien rodées. Maître Benjamin Scetbon, un avocat spécialisé en droit immobilier, sait combien il est difficile pour un propriétaire de prouver que son logement est occupé illégalement. Et si le propriétaire obtient enfin gain de cause et que le préfet ordonne l'expulsion, mais que les squatteurs ne partent pas ? S’ils n’ont pas quitté les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit faire évacuer le logement par les forces de l’ordre. Les squatteurs ne sont pas protégés par la trêve hivernale, ils risquent un an de prison et 15 000 euros d’amendes pour être entré dans le logement, et la même peine pour l’avoir occupé. T F1 | Reportage S. Chevallereau, M. Debut, T. Fribourg