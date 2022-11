Squatteurs : que faut-il faire ?

Même si votre logement est squatté, que cela dure et vous met dans une situation délicate, la loi vous interdit d’expulser vous-même les occupants. Dans ce cas, quelle procédure suivre ? Il faut porter plainte au commissariat au plus vite. Le propriétaire doit apporter une preuve que le logement lui appartient. Il peut s’agir d’une facture, d’une taxe foncière ou encore d’une attestation d’un voisin. Un officier de police judiciaire se rendra ensuite sur place constater la violation du domicile. Mais prouver qu’un logement est occupé illégalement peut être difficile. Malgré le durcissement de la loi, il suffit aux squatteurs de quelques manœuvres pour être inattaquables. Une procédure judiciaire peut durer plusieurs années. Si le propriétaire tient finalement un ordre d’expulsion du préfet, le préfet peut en appeler aux forces de l’ordre et procéder à l’évacuation du logement. Précision importante : ces expulsions peuvent intervenir même en période de trêve hivernale. Attention : cette procédure ne concerne que les résidences principales ou secondaires. Pour les autres investissements locatifs, vous êtes encore moins protégés. Les squatteurs encourent jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amendes. TF1 | Reportage L. Merliez, T. Marquez