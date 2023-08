Sri Lanka : le nouveau paradis du surf

Comme une carte postale, il y a les cocotiers, les sables fins, une vue sur l'Océan indien, mais les plages de la baie d'Arugam sont vides. Tout le monde s'allonge dans l'eau pour attraper la bonne vague. La côte-est du Sri Lanka est le nouveau paradis des surfeurs. Les amoureux des belles vagues sont de plus en plus nombreux à s'y rendre. Michel Gardiol, passionné de surf, et sa femme se sont installés dans le pays il y a huit ans. Ils ont quitté Genève pour faire de leurs vacances leur quotidien. Le couple est propriétaire d'un hôtel 3 étoiles à Pottuvil, dans le district d'Ampara. Ils ont choisi le Sri Lanka car là-bas, on surfe toute l'année, en hiver sur la côte-ouest de l'ile, et en été, sur la côte-est. Les vagues sont magiques. Hôtels, cafés branchés, magasins et écoles de surf... La baie d'Arugam est un peu le nouveau Bali, plus confidentielle et moins chère. Les habitants ont une explication à ce succès. C'est dans cet endroit que se régnait le surf au Sri Lanka dans les années 60 amené par des touristes australiens. Mais il n'y a pas que les hommes qui surfent dans ce village de pêcheurs. Les femmes brisent le tabou et s'y mettent aussi. TF1 | Reportage M. Laouamen, R. Pateriya