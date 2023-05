Sri Lanka : l'île du thé

Il est cinq heures à peine, la capitale Sri Lankaise est encore plongée dans le noir, mais sa gare grouille déjà. Parmi la foule, une famille anglaise se presse à la recherche d’un train bien spécial, le train bleu. Ils embarquent pour un voyage d’au moins dix heures. C’est l’un des plus beaux trajets en train du monde. Le train bleu part de Colombo, la capitale, direction le centre du Sri Lanka. Après quelques heures de rail et un somme, les paysages verdissent, la famille en profite pleinement, un pied dedans un pied dehors. Le train bleu serpente au cœur des plantations. À bord, les voyageurs dégustent leur première tasse de thé dont les feuilles poussent juste de l’autre côté de la fenêtre, à portée de main. De nombreux passagers font escale pour visiter l’une de ses exploitations. Par exemple à Kandy, où ont été plantés les premiers arbustes à thé en 1867 par les Britanniques. En plus de la visite, les Londoniens ont eu droit à une leçon de cueillette. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, R. Pateriya, M. Indrakummar