Sri Lanka : un palais dans le ciel

Posé au beau milieu de la jungle sri lankaise, le rochet de Sigirîya étonne et fascine. Le bloc de 200 mètres de haut est un projectile d'une éruption volcanique, survenue, il y a deux milliards d'années. C'est aussi l'ancienne capitale du Sri Lanka. À son sommet, les vestiges du palais d'un roi paranoïaque, bâti il y a 1500 ans. Des touristes français s'apprêtent à gravir près de 1 000 marches, pour atteindre l'imposante forteresse. À l'époque, l'entrée se faisait à travers la gueule d'un lion en pierre, sculpté dans la roche. C'est un édifice colossal dont ne subsistent que les pattes. Au cinquième siècle, Kashyapa, fils illégitime du roi, tue son père pour s'emparer du trône. Il le fait emmurer vivant et fait exiler son demi-frère, héritier légitime, en Inde. Pour se protéger de la vengeance de son demi-frère, il fait construire son palais au sommet de ce rochet. Les parois abruptes rendent l'accès difficile et il jouit d'une vue à 360 degrés pour voir arriver l'ennemi. La montée aura duré un peu plus d'une heure. Le sommet du rocher est un plateau d'un peu plus d'un hectare. Plus de détails dans l'article en tête de cette vidéo. TF1 | Reportage M. Laquamen, R. Pateriya, M. Indrakumar