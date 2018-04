Les stages de révision au baccalauréat sont-ils efficaces ?

J-76 avant le début du baccalauréat. Les révisions ont commencé pour l'ensemble des candidats, et les vacances de Pâques sont traditionnellement considérées comme un moment clé pour se préparer. Certains élèves ont, de leur côté, recours à des stages pour se faire aider. Alors, est-ce vraiment efficace pour réussir ses examens ? Et combien ça coûte ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.