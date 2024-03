Stand de tir à Marseille : des riverains excédés par les balles perdues

Au nord de Marseille, c'était un quartier résidentiel jusqu'ici tranquille. Jean-Louis Foin, l'un des habitants, ne sort presque plus dans son jardin, il est terrorisé. Il a trouvé une cartouche de neuf millimètres dans son jardin, largement répandue pour la chasse et le tir sportif À 250 mètres de là, se trouve le stand de tir des Trois Lucs. Et là, tout le monde subit ces nuisances. Tous ces riverains, ou presque, ont déjà retrouvé des munitions, jusque sur les façades de leurs maisons. Robert Vassal, lui, a porté plainte à trois reprises, en vain, le club compte aujourd'hui environ 2 400 adhérents. Sollicité, le gérant n'a pas souhaité faire partie du reportage. Pour les tireurs, il est impossible qu'une balle sorte du stand. Entre amateurs de tir et riverains, qui disent vrai ? Pour mener l'enquête, la mairie a mandaté un expert en balistique. Aucune date de travaux d'insonorisation n'est connue pour l'instant. De son côté, le collectif des riverains prévoit une manifestation dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara, M. Jit