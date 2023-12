Stands de tir : pourquoi un tel engouement ?

Face à la cible, Nicolas, tireur sportif. Entre ses mains, il tient un pistolet automatique de 9 mm. "C'est une arme de police, une arme de guerre", précise-t-il. Il possède sa licence depuis deux ans et il sait exactement pourquoi il est là. "En termes de concentration, d'achèvement de soi, c'est un sport qui est vraiment très intéressant psychologiquement", poursuit-il. Une grande majorité de tireurs sont inscrits pour la compétition, mais aussi des personnes au profil parfois plus inquiétant, venues pour manipuler des armes. Ces individus, les moniteurs ont appris à les repérer. Et pour limiter les risques, les identités des nouveaux tireurs sont systématiquement enregistrées et vérifiées au sein d'un fichier national. Le club que nous avons visité compte 400 tireurs, compétition ou loisir, avec des armes de différents calibres. Les motivations sont diverses, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Avec 11 000 licenciés, l'Alsace a la plus forte densité de tireurs rapportée au nombre d'habitants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, C. Marchand