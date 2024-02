Star Academy : le phénomène qui dépasse la télé !

L'après-midi du 3 février, vous étiez déjà très nombreux à attendre devant un studio à Aubervilliers. La Star Academy couronnera le soir même son nouveau gagnant après treize semaines de compétition et une saison marquée par une déferlante sur les réseaux sociaux. Chaque détail du programme a créé le buzz, comme l'écharpe d'une des candidates, désormais en rupture de stock. Dans la semaine, le retour des finalistes dans leur ville d'origine s'est transformé en bain de foule. C'est leur nouveau statut de star. Chacun découvre l'ampleur du phénomène, non sans surprise. Une popularité entretenue par la diffusion quotidienne des aventures des académiciens qui vous ont rendu accro. Le secret de ce succès, c'est bien sûr le talent des candidats, mais aussi leur cohésion, comme le confirme Nikos Aliagas. Un dernier calage avant l'affrontement final pour Pierre et Julien. Allez, patience ! Il n’y a plus que quelques minutes à attendre pour connaître le dénouement de cette onzième saison. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Blanquart