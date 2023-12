Star des pâtisseries : la revanche du flan

Le flan, pâtisserie traditionnelle, indissociable des boulangeries à l'ancienne. Un goût, une texture qui nous ramène en enfance. Un peu plus de 3 euros la part contre 4 euros pour d'autres gâteaux, c'est aussi le moins cher et le plus vendu. Simple, il suffit de quelques ingrédients. Des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, du lait, et de la crème. Quant à la recette, on la trouve facilement sur les réseaux. Un passionné a fait du flan sa spécialité, et même son métier. Il a écumé de nombreuses boulangeries, à la recherche des meilleurs spécimens. Comment les reconnaître ? Nous lui avons soumis trois sortes de flans artisanaux, pour les comparer. De bons ingrédients, c'est le secret d'un bon flan. La maison Savary est une institution depuis plus de 40 ans. Le lait cru, trait le matin même, est livré par le producteur. Il y a de la reconnaissance dit-il, pour son travail. Du lait, il en faut, pour produire plus de 1 000 flans par jour, parfois le double. Leur chef pâtissier a connu les cuisines de restaurants étoilés, il s'est laissé facilement convaincre par le projet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, M. Merle