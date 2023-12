Station de ski : le tapis rouge pour les saisonniers

Val Thorens, à 2 300 mètres d'altitude, est la plus haute station d'Europe. Et pour accueillir trois millions de visiteurs, il ne faut pas moins de 5 000 saisonniers. Dans les hôtels, les restaurants, les commerces, aux remontées mécaniques, ils sont partout. Focus sur une station prête à tout pour séduire ces salariés, et cela commence dès leur arrivée. Val Thorens a créé une structure qui leur est totalement dédiée. Si vous aviez besoin d’un dentiste, d’une assistante sociale, un souci avec les impôts, Chloé Julienne, responsable de l'espace saisonniers de Val Thorens, est là pour trouver la solution. En 2023, on est très loin de ces images d’un autre âge, où les saisonniers vivaient dans la précarité et dans des camions vétustes. Aujourd'hui, il est difficile de trouver du personnel, alors on les dorlote. C'est le cas de Johanne Cheval, jeune femme de chambre qui vit en colocation dans une résidence de tourisme, avec un loyer entièrement pris en charge par son employeur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.P. Freret, C. Nieulac