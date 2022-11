Stationnement : des verbalisations par vidéo

Un bus bloqué par un véhicule mal garé, c'est une image que la ville de Metz ne veut plus voir. Elle a donc décidé d'instaurer la vidéo verbalisation, à partir de ce mercredi 2 novembre, grâce à ses caméras de surveillance. Deux axes importants de circulation autour de la gare sont concernés pour l'instant, avec un risque d'amende à 135 euros diversement appréciée. "C'est une blague ça . Je ne sais même pas, sinon je ne me serais pas mis là", réagit avec stupeur un automobiliste. "Ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a pas le côté pédagogique. Je pense que ce serait plus efficace si on était prévenu à l'instant même où on commet la faute", ajoute un habitant. C'est un policier municipal, derrière son écran, qui jugera désormais d'une éventuelle infraction au stationnement, selon le comportement des automobilistes. L'un d'eux n'a par exemple pas été verbalisé "parce que c'est juste un arrêt". "C'est un peu dommage d'envoyer une patrouille qui va verbaliser parce que les gens sont restés plus de 5 minutes", nous explique-t-on. Une centaine de villes partout en France pratiquent la vidéo verbalisation. Dijon en fut précurseur en 2009. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Gerbelot, L. Merlier