Stationnement en épi : va-t-il disparaître ?

Pour sortir du centre de Vassy (Calvados), il faut désormais manœuvrer et cela demande un peu d'habileté. Depuis deux semaines, des dizaines de places de stationnement en épi ont été transformées en emplacements le long des routes. On s'y gare en créneau et ils prennent plus de place sur la longueur du trottoir. Cela ne fait pas les affaires de Laurence. Cette épicière avait dix places devant chez elle, elle en a perdu quatre. "Les gens vont peut-être moins venir et moins s'arrêter (...) S'il n'y a pas de place plus loin, les gens ne s'arrêteront pas et continueront leur route en fait", explique-t-elle. Les commerçants ont même lancé une pétition contre ces travaux, pourtant cette commune du Calvados est loin d'être un cas isolé. À Paris, dans le nord de la France, en Belgique et à Nantes, les projets se multiplient pour supprimer les places en épi, qui sont pourtant largement plébiscitées. L'ambition de la ville est de réduire les places pour les voitures et d'augmenter celles destinées aux piétons. Dans un quartier, 1 500 places vont être redessinées le long des routes. Pour un militant du projet, c'est surtout un enjeu de sécurité pour les cyclistes. TF1 | Reportage K. Yousfi, P. Dumortier, C. Sellié