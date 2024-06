Stationnement en ville : payer au poids

Au moment de régler ses trois heures de stationnement, l'addition est salée pour Claus. Les tarifs sont désormais indexés sur le poids du véhicule à Lyon (Rhône). L'idée est loin de faire l'unanimité. Pour les petites citadines, bonne surprise, elles sont indexées un euro de l'heure contre trois euros pour les voitures plus lourdes. Le principe est le même pour les résidents qui paient un abonnement. Pour Jean-Claude et son SUV, ça sera désormais quarante euros par mois contre vingt euros jusqu'à aujourd'hui. Avec cette mesure, la mairie de Lyon espère décourager l'achat de véhicules lourds. Valentin Lungenstrass, adjoint au maire en charge des mobilités, explique que les véhicules les plus lourds ont plus d'impact sur la pollution de l'air, l'emprise au sol ou encore le climat. Cet objectif séduit forcément Pierre-Emmanuel, un livreur à vélo, pour lui, ce n'est pas une mauvaise idée de réduire les voitures en ville. Les familles nombreuses ainsi que les plus modestes bénéficieront quant à eux du tarif réduit quel que soit le poids de leurs véhicules. Pour les professionnels, une tarification spécifique est mise en place. TF1 | Reportage J. Guillot, Q. Russell