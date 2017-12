Stationnement payant : les PV seront confiés à des entreprises privées dans certaines villes

Á partir du 1er janvier 2018, les villes pourront fixer elles-mêmes les tarifs des amendes pour les fraudeurs sur le stationnement payant. Il est également possible de confier cette responsabilité à des sociétés privées. L'une d'elles nous a ouvert ses portes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.