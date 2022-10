Stationnement : un tarif basé sur vos revenus

Les automobilistes nantais vont bientôt payer leur stationnement moins cher, selon leur revenu. La tarification spéciale s'appliquera uniquement aux résidents, à partir du premier avril. Dans le centre-ville, beaucoup sont pour. "Moi, je trouve que c'est une bonne idée", lance une habitante sur les lieux. Mais d'autres jugent la mesure inégalitaire. "Ça devrait être pareil pour tout le monde", lance cette habitante. Les remises selon les revenus peuvent aller de 30 à 90%, sur un abonnement annuel. Alors, la ville, pour compenser cette baisse de recette, va élargir les zones payantes à d'autres rues. Pour la Mairie, c'est surtout une manière de repenser la place de la voiture en ville. "Favoriser le stationnement des résidents au plus proche de chez eux et inviter les visiteurs à garer leurs voitures à l'extérieur et à utiliser les transports en commun ou les mobilités douces", explique Denis Talledec, élu en charge du stationnement dans la ville de Nantes. La tarification solidaire, testée à Grenoble, avait été jugée illégale en 2017. Mais depuis, une loi autorise de nouveau le dispositif. D'autres villes pourraient donc suivre l'exemple nantais. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau