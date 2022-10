Stations à sec : des négociations en cours

Devant la raffinerie normande Esso-ExxonMobil, les grévistes étaient nombreux à souhaiter la reconduction du blocage, dans l’après-midi de ce lundi 10 octobre. Mais coup de théâtre ce soir : un accord entre la direction et les syndicats majoritaires a été trouvé. Les salariés vont obtenir une augmentation de 6,5% et une prime de 3 000 euros. Résultat : les deux raffineries Esso-ExxonMobil à Gravenchon et Fos-sur-Mer devraient rouvrir très rapidement. La situation est en revanche toujours bloquée dans les raffineries de TotalEnergies à Gonfreville-l'Orcher. Les deux mille opérateurs du groupe français réclament une augmentation générale des salaires de 10%, mais les discussions restent au point mort. TotatlEnergies raffine 50% des carburants vendus en France. La sortie du conflit dans les trois raffineries du groupe français est donc indispensable, selon une experte. Selon le gouvernement, une fois la grève levée, il faudra une semaine au moins pour que les stations soient réapprovisionnées normalement. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Lebranchu, X. Thoby