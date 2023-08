Stations balnéaires : pas de vacances pour les policiers municipaux

Il ne faut rien laisser passer et verbaliser les mauvais comportements des vacanciers. Chaque été, la population de cette station balnéaire passe de 7 000 à 70 000 habitants. Les places de stationnement se font rares. Alors chaque jour, la police municipale patrouille. En centre-ville ou sur la plage, leur stratégie est d'être présents partout pour dissuader les contrevenants. "S'ils ne sont pas là, on serait très embêtés, on serait obligés nous-mêmes d'avoir un service de sécurité privée, parce qu'on a une grande population qui vient en très peu de temps, des gens qui font l'apéro un peu tardivement sur la plage, des parents qui se disputent, la chaleur", confie une commerçante. La zone à surveiller est immense, la majorité des vacanciers logent dans les 28 campings installés dans la commune. Quatorze policiers municipaux se relaient 24h sur 24. Et à la nuit tombée, ils doivent redoubler de vigilance pour faire face aux nuisances de l'été. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, J.V. Molinier