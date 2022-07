Stations balnéaires : pas de vacances pour les supermarchés

Voici à quoi ressemble en plein été un hypermarché sur la Côte d'Azur : des allées noires de monde, des caisses bondées et un parking plein à craquer. Avec l'arrivée des touristes, c'est 60% de clients supplémentaires. Il y a de quoi à bousculer les habitudes. Couleurs estivales, produits de la plage... Le magasin doit tout faire pour séduire les vacanciers, quitte à revoir son organisation. Et cela commence dès l'aube. Le directeur est déjà sur le pied de guerre. Depuis quatre heures du matin, ses employés s'activent. Le compte à rebours est lancé avant l'ouverture. Il faut réapprovisionner tous les rayons, à commencer par les plus stratégiques : pâtes, fruits et légumes ou encore le café du matin. Le top départ est lancé à 7h30. Pendant l'été, c'est une heure plus tôt que d'habitude. Le directeur ne veut rater aucun touriste. Et pour cause, ce dernier représente la moitié de son chiffre d'affaires. Et la journée sera longue. Il a aussi repoussé l'heure de fermeture de 22 heures à minuit. Les allées se remplissent vite, il faut à tout prix éviter les ruptures de stocks. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Ifergane