Stations de montagne : elles misent sur les animaux

Vous connaissez l'incontournable baptême en chiens de traîneaux. Mais dans les stations de ski, comme les Menuires, le meilleur ami de l'homme peut parfois avoir une toute autre vocation. Une démonstration avec Spike, un chien d'avalanche de deux ans. Chaque semaine, avec son maître, ils exposent aux vacanciers les missions du métier de pisteur secouriste. En face, les touristes sont à l'écoute. Quel que soit le massif, les activités en lien avec les animaux reviennent en force dans nos montagnes. Comme le ski joëring, moins rapide que le ski alpin, mais plus contemplatif. Depuis plusieurs années, la station de Pralognan-la-Vanoise s'adapte à une nouvelle clientèle. Même les chèvres ne connaissent plus la tranquillité d'un hiver au chaud. Ici, elles reçoivent désormais la visite quotidienne des familles. Dans cette ferme, on compte une centaine de chèvres alpines. Une race rustique que fait découvrir Audrey Chevassu, agricultrice à "La chèvrerie de Chavière". L'autre curiosité convoitée, c'est la faune alpine, à l'entrée du Parc national de la Vanoise. TF1 | Reportage Y. Matisse, S. Fargeot