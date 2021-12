Stations de ski : où sont les saisonniers ?

Du blanc partout. Les agents préparent les pistes à Avoriaz. Elles accueilleront les premiers skieurs samedi. Des touristes qui viendront peut-être au restaurant La Poya. Le gérant cherche à embaucher un plongeur depuis deux mois. "Ils sont nourris, logés, blanchis. Le salaire est de 1 700 euros net par mois", a indiqué Christophe Cogrel. Malgré les 200 euros en plus par rapport aux années passées, rien n'y fait. "Je pense qu'il y en a beaucoup, avec le Covid, qui sont partis sur d'autres horizons pour changer de métier ou qui ne veulent plus faire de la restauration, malheureusement", confie-t-il. Peut-on parler de pénurie de saisonniers ? Des milliers de postes sont encore à pourvoir dans toutes les stations françaises, réceptionniste, chauffeur de bus, magasinier par exemple. Pour attirer cette main-d’œuvre, certains employeurs mettent à disposition des logements gratuitement. Corentin Rouillier travaille en Haute-Savoie depuis cinq ans, et il reste fidèle à son patron. "Il n'y a pas d'intérêt à venir chercher un travail si on doit payer son loyer. Financièrement, ce n'est pas très intéressant", confie le saisonnier. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand