Stations de ski : comment séduire les familles ?

Les activités annexes au sein des stations de ski sont devenues capitales pour séduire les plus jeunes et attirer toute la famille en cette période de vacances scolaires. Dans ce sens, Orcières Merlette, dans les Hautes-Alpes, offre à ses clients de parcourir ses pistes en bouées, en traîneau ou encore à vélo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.