Stations de ski : une fermeture qui passe mal

Des stations de ski sans piste, sans skieurs et sans recette. Cette fois, c'est sûr, aucune remontée mécanique n'ouvrira à Noël. Et cela va coûter cher aux professionnels. Pour un domaine skiable de La Plagne, ceci équivaut à 15 millions d'euros de déficit. Alexandre Bouet a précisé : " Les vacances de Noël et de Nouvel an, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. Notre saison se déroule sur quatre mois. Et une saison ce n'est pas rattrapable". Une piste fermée, c'est aussi 20% du budget de la commune qui s'envole. Il n'y aura pas de taxe séjour ni celle des remontées mécaniques. Jean-Luc Boch, maire de La Plagne Tarentaise, s'est désolé qu'il s'agit de "plus de deux millions de pertes directes. C'est une catastrophe économique annoncée". Des restaurateurs et des commerçants ne cachent pas leur colère. Les hôteliers aussi font leur compte. Mais la montagne n'a pas dit son dernier mot. De pétitions, des rassemblements sont prévus dans quelques jours.