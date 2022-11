Stations essence : ruée vers les ristournes

À Chartres, on se croirait aux pires heures de la pénurie. Les files d'attente n'en finissent plus pour les automobilistes. Il leur a fallu attendre une demi-heure pour profiter des remises une dernière fois. Car dès mercredi, l'essence va vous coûter plus cher. La ristourne du gouvernement va baisser de 30 à 10 centimes et de 20 à 10 centimes pour celle de TotalEnergies. Les clients se sont tellement précipités que certaines stations sont obligées de fermer faute d'essence. "On a ouvert à 6h30. On a prévu 3 heures de ventes pour écouler, mais vous voyez à 8h30, c'est terminer", indique Sébastien Petitpas, gérant d'une station Total. Il a annoncé lui-même la mauvaise nouvelle. Il faudra trouver une autre solution, affirme un conducteur sollicité dans le reportage en tête de cet article. "On fait souvent la queue. Là, il n'y a plus, je comprends. Tout le monde fait la queue pour avoir du gasoil au prix réduit. Il faut toujours en profiter juste avant que le prix n'augmente", dit-il. Une fois la station close, le téléphone continue de sonner. Au bout du fil, des clients inquiets. La station de Sébastien Petitpas restera fermée jusqu'à mercredi. Elle rouvrira avec de nouveaux prix à la pompe. TF1 | Reportage E. Spertino, E. Fourny