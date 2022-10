Stations-service : au bord de la rupture ?

Comme nous cet après-midi, vous en avez peut-être fait l'amère expérience si vous cherchiez à faire le plein chez TotalEnergies : panneau sans prix réel, rue balisée autour des pompes et pistolets condamnés. En clair, vous êtes tombés sur une station essence à sec. Toutes les régions sont concernées. Aucun carburant à la vente non plus par exemple dans un quartier du 13e arrondissement de Marseille ce lundi. Résultat, les automobilistes sont contraints de se rabattre sur d'autres stations, souvent plus chères. Comment expliquer ce phénomène de plus en plus fréquent ? Avec ses prix attractifs, les stations TotalEnergies accueillent en moyenne 30 % de clients supplémentaires. Un défi logistique pour le pétrolier qui peine à tenir le rythme. Principale difficulté, les stations ne sont pas approvisionnées le dimanche. Les camions-citernes reprenant leur tournée, le lundi, il faut attendre mardi voire mercredi pour que les quelque 3 700 points de vente soient livrés dans tout l'Hexagone. La grève en cours dans certaines raffineries risquent-elles d'aggraver la situation ? Non, affirme le groupe qui nous assure avoir constitué des stocks suffisants. En attendant, avant de prendre la route, un conseil. Un site Internet est à votre disposition. Il vous permet de savoir en temps réel, où trouver du carburant disponible partout en France. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, P. Lormant, V. Belgrand Barbier