Stations-service : bornistes, les nouveaux pompistes

À la borne de recharge, il y a ceux qui ont trouvé tout seuls le mode d'emploi et ceux pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Pas de réaction de la machine, c'est là que Tatiana Seguin intervient. Pour assister les conducteurs perdus, les compagnies d'énergie ont créé ce nouveau métier. Mais savez-vous comment s'appellent ceux qui, comme Tatiana, facilitent désormais la vie des automobilistes ? On les appelle “bornistes”. Et Tatiana ne chôme pas, car de plus en plus de voitures électriques circulent et les automobilistes ne sont pas encore très à l'aise avec les bornes de recharge. Autre cas fréquent, les erreurs de manipulation. Un automobiliste s'est raccordé à la borne, mais il a oublié de lancer la charge. Ces agents soulagent le travail des gérants de stations-service. Pour Laurent Champlet, directeur de la station Total Energies à Venoy-Chablis, c'est surtout un moyen de rentabiliser ces installations. Dans la station, il n'y a que huit bornes de recharge, il faut donc optimiser. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Ninine, J.F. Drouillet