Stations-service : combien de jours peuvent-elles tenir ?

Ce gérant d'un supermarché près de Tours pose la question plusieurs fois par jour. Son stock est un peu juste. Pourtant, depuis lundi, cette grande surface a déjà commandé deux fois plus de carburants que d'habitude. Pour l'instant, ils arrivent à faire face aux besoins de leurs clients. Dans cette autre station d'Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire) dont les capacités de stockage sont cinq fois plus petites, la livraison de mardi a été annulée. Les stocks de sans plomb 95 et de diesel se tarissent. Le gérant a alors décidé de rationner. La date de la livraison n'est pas encore précise. Ces perturbations sont peut-être la conséquence de la grève dans les raffineries et certains dépôts. Mais les tensions à la pompe s'expliquent surtout par le comportement de nombreux automobilistes qui veulent tous faire le plein. Et ce sont justement ces pleins de précaution qui risquent de provoquer la pénurie. Les distributeurs de carburant ont anticipé la grève. L'équivalent d'un mois de consommation est actuellement stocké sur tout le territoire. TF1 | Reportage F. Chadeau, C. Madronet, P. Schély