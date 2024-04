Stations-service de Gironde : de l'eau dans le carburant, qui est le responsable ?

De l'eau dans du carburant, voilà ce qui est arrivé à plusieurs automobilistes de la région bordelaise. Ils seraient passés par la même station. Pourtant, lundi matin, rien n'indiquait de possible dysfonctionnement. Trois stations de la même enseigne, Talence, Sainte-Eulalie, et Ambarès-et-Lagrave, seraient concernées dans un rayon de 15 km. Toutes seraient fournies par le même dépôt d'hydrocarbures à Ambès. Comment expliquer que de l'eau se retrouve dans le carburant ? Plusieurs hypothèses : un problème au niveau du dépôt, le mélange aurait pu se faire aussi pendant le transport ou bien lors du stockage dans les cuves des stations-service. Qui est responsable ? Pour le moment, chacun se renvoie la balle. Du côté des dépôts : "Une problématique de dépôt, ça voudrait dire que toutes les stations sont susceptibles d'avoir cette problématique-là. À mon avis, il y a une problématique peut-être dans les cuves Leclerc". Ce n'est pas l'avis d'une compagnie pétrolière : "Bizarre que ça vienne du transporteur ou des stations... Donc, plutôt le dépôt". Contactée, l'enseigne n'a pas souhaité nous répondre, mais elle vient de communiquer sur les réseaux sociaux : " Un nouveau contrôle des cuves a eu lieu ce matin, ne révélant aucune présence d'eau". Les investigations se poursuivent dans les trois stations concernées. Pour les automobilistes, les dommages sur leur véhicule s'élèvent parfois à plusieurs milliers d'euros. Parmi ceux que TF1 avait rencontrés ce week-end, certains s'interrogent aujourd'hui sur la prise en charge des réparations. Des dédommagements pourraient être versés, mais par qui ? Pour Francis Pousse, président des distributeurs indépendants, "si ça se passe au niveau de la cuve qui est normalement à la propriété du grand magasin. Ça doit être son assurance qui le prenne en charge. Si par hasard, il est prouvé que c'était une erreur à la livraison, c'est la société de livraison qui devra faire marcher son assurance". Si vous êtes concernés, vous pouvez d'ores et déjà remplir un formulaire de réclamation auprès de l'enseigne. TF1 | Reportage L. Deschateaux, T. Vartanian