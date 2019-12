Stations-service : la peur de la pénurie

Sur tout le territoire, 442 stations-service étaient en rupture totale de carburants ce mardi. Mais il n'y a pas de risque de pénurie générale, puisque seulement quelques dépôts pétroliers sur 200 sont occupés par les manifestants. La plupart ont d'ailleurs été débloqués dans la journée. C'est plus la crainte de manquer d'essence que l'ampleur des blocages qui provoque une pénurie dans les stations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.