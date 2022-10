Stations-service : le casse-tête de l'approvisionnement

Chacune de ses livraisons est une victoire. Douze heures après avoir débuté sa journée, Cyril Touraille, chauffeur, effectue sa seconde distribution de carburant. Les cuves de cette station-service sont quasiment vides. Certains carburants sont d'ores et déjà indisponibles. L'arrivée de ce camion citerne est donc un soulagement pour les automobilistes comme pour Amandine Levine, responsable de la station "Carrefour Carré Senart" (Seine-et-Marne). Pour éviter la pénurie dans les stations, Cyril ne compte plus ses heures supplémentaires. Pour toutes les entreprises de transport, c'est la même équation. Il faut alimenter 11 000 stations-service après s'être fourni dans l'un des 200 dépôts existants. Comment, dans ces conditions, répondre à toutes les demandes ? Alors, il est pratique de privilégier les hypermarchés et les stations réquisitionnées et approvisionner après les petits magasins. Les capacités maximales de distribution sont atteintes et les distances pour rejoindre les dépôts plus longues. Alors, une réorganisation du flux des transports s'impose, comme l'explique Jean-Marc Rivera, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens (ORTE). L'une des solutions pour fluidifier ces réapprovisionnements : que les automobilistes ne fassent pas nécessairement le plein. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Ponsar