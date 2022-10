Stations-services à sec : comment les Français s’adaptent ?

Dans le centre-ville de Lille, Danny a ressorti son vélo. Pour elle, la voiture, c’est fini. Elle affirme se déplacer avec son vélo maintenant parce qu’elle n’a plus de carburant dans sa voiture et elle n’a pas envie d’aller faire la queue. Elle attend que la crise se passe. Et ils sont nombreux à être angoissés par la panne sèche. Ce mardi matin, à Steenvoord, en pleine campagne, notre équipe a rencontré Roger. Il n’a plus une goutte d’essence et il va même devoir annuler des rendez-vous médicaux. D’autres n’ont pas le choix que d’utiliser leur voiture pour aller travailler, par exemple, alors, l’œil toujours rivé vers la jauge, les déplacements inutiles sont proscrits. et puis, d’autres ont changé leurs habitudes : terminer la solitude au volant, par exemple. Mais certains sont tout de même très embêtés, comme les artisans. Sur un chantier, Dominique Rayet n’est pas sûr de pouvoir repartir avec son fourgon, il est déjà dans le rouge. Il y a ceux qui roulent moins vite ou qui regroupent les déplacements, système D, entraides. Au moins, dans le Nord, la crise du carburant invite bon an mal an, à un peu plus de sobriété et de solidarité. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire