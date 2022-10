Stations-services : la chasse aux carburants

Des files d'attente interminables en plein centre-ville d'Amiens, Grenoble, Tourcoing... Partout, c'est le même scénario dans les stations françaises à distribuer encore un peu de carburant. "Il n'y a plus d'essence nulle part", déclare une automobiliste. Un autre a attendu 45 minutes pour prendre de l'essence. De la Normandie au sud de la France, en passant par les Alpes, des centaines de stations sont à sec. Nous aussi, nous avons cherché. Cet après-midi en banlieue parisienne, sur une vingtaine de kilomètres parcourus, six stations étaient fermées, une septième ne distribuait que du bioéthanol au grand désarroi d'un professionnel, qui n'a d'autres choix que de garer son véhicule et prendre le bus pour rentrer chez lui. Dans les environs, une seule station distribuait encore du carburant. Le temps d'attente moyen est de 30 minutes. Peu importe pour un automobiliste : "Bah, je ne redémarre pas. Là, c'est ma seule issue". "J'ai dû faire une trentaine de stations un peu partout en 24h", raconte un autre. En fin de journée, il ne restait plus que de l'essence à 2 euros le litre. Alors où trouver du carburant ? Il a fallu, ce matin, prendre l'autoroute et payer 30 euros de péage aller-retour. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Fortin, L. Kebdani