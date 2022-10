Stations-services : le grand bazar

Une simple tension pourrait se transformer en étincelle. Dans certaines situations, les pénuries de carburant peuvent provoquer des insultes, des crachats et parfois des coups. Depuis plusieurs jours, les mêmes scènes se répètent. C'était le cas lundi où des livreurs ont été frappés à coups de casque pour avoir doublé d'autres clients. De nouveau ce mardi matin à Paris, les automobilistes les plus impatients perdent leurs nerfs. "Il y a pas mal de gens qui grugent, notamment les scooters, les VTC parce qu'ils ont tous une bonne raison pour doubler alors que nous aussi, on travaille, on a besoin d'essence, on fait la queue. Ce n'est pas pour rien", déplore une automobiliste. Les esprits s'échauffent et les prix s'enflamment dans les quelques stations-service où il reste encore du carburant. Ici, le diesel est à 2,42 euros le litre contre 2 euros ailleurs, mais ces automobilistes n'ont pas d'autres choix. Des tarifs exorbitants, mais tout à fait légaux. En France, la fixation des prix est libre. La direction des fraudes va néanmoins intensifier ses contrôles pour vérifier que la remise gouvernementale de 30 centimes est bien respectée. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Couturon