Le statut de Jérusalem, une question centrale aun sein du conflit israélo-palestinien

La ville de Jérusalem, considérée comme sainte par les trois grandes religions monothéistes, est au cœur du conflit israélo-palestinien. La Vieille ville regroupe trois emplacements majeurs. Le Saint-Sépulcre, là où se trouverait le tombeau du Christ, le mur des Lamentations, premier lieu du judaïsme, et l'esplanade des Mosquées, troisième site sacré pour les musulmans.