Steaks surgelés : coup de chaud sur les prix

À entendre les Français que nous avons rencontrés, acheter de la viande est devenu un luxe ces derniers temps. En un an, le prix du steak haché a augmenté de 3% en supermarché. Pourquoi une telle flambée ? Chez les éleveurs, les coûts de production tels que l'électricité, le carburant, et les céréales, n'ont jamais été aussi élevés. . Pour cette agricultrice dans l'Orne, nourrir ses 240 bêtes lui coûte deux fois plus cher qu'avant. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le cours du blé s'est envolé. Aujourd'hui, une tonne de blé coûte 403 euros, c'est 40% de plus qu'avant le conflit. Elle a déjà augmenté son prix de vente d'un euro le kilo aux abattoirs. C'est encore insuffisant pour couvrir ses frais. Du côté des entreprises de la filière de la viande. Pour celles qui s'occupent de l'abattage, de la découpe et de la commercialisation, c'est la hausse des coûts de l'énergie qui inquiète le plus. Les prochaines hausses devront avoir lieu courant mai, après de nouvelles négociations entre les industriels et les distributeurs. T F1 | Reportage L. Deschateaux, A. Ifergane